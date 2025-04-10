Родственные связи — на что имеет право внебрачный ребенок в 2025

Мальчик поднял руки. Фото: Pexels

Процедура распределения наследства зависит от ряда обстоятельств. Несмотря на то, что ключевым является волеизъявление наследодателя, законодательство предусматривает специальные механизмы для обеспечения интересов наиболее уязвимых членов семьи.

О том, на что имеет право внебрачный ребенок в 2025 году, рассказали в видео на YouTube-канале "nakaz.family".

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Может ли внебрачный ребенок унаследовать имущество

Ребенок, родившийся вне брака, имеет право унаследовать имущество своего биологического отца, если этот факт был официально подтвержден. Закон не делит детей на "брачных" и "внебрачных". Если установлен факт отцовства, такой ребенок имеет такие же права на наследство, как и потомки рожденные в браке.

Они могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону, а также имеют право на обязательную долю наследства наравне с другими детьми наследодателя.

Как отличается процесс наследования для детей

В наследственных вопросах даже еще не рожденный ребенок считается потенциальным наследником. Если он был зачат при жизни наследодателя и родился живым после его смерти — ребенок также считается наследником. Это правило касается как детей в браке, так и внебрачных.

Поскольку несовершеннолетние дети не могут полноценно реализовывать свои наследственные права, закон гарантирует им дополнительную защиту. Среди таких гарантий:

право на гарантированную обязательную долю наследственного имущества;

особый порядок для принятия или отказа от наследства;

надзор за процедурой наследования со стороны органов опеки и попечительства.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет право на нее

Дети наследодателя, которые являются малолетними или несовершеннолетними, имеют безусловное право на обязательную долю, даже если о них не упомянуто в завещании. Размер этой доли — 50% от того, что они получили бы при отсутствии завещания.

Законодательство Украины предусматривает два типа наследования — по закону и по завещанию. Обязательная доля — это особая категория наследования, которая формально относится к наследованию по закону, однако реализуется при наличии завещания. Все положения относительно обязательной доли описаны в главе 85 Гражданского кодекса Украины.

Если же завещание не было составлено, было отменено самим наследодателем или признано судом недействительным, право на обязательную долю автоматически не возникает. Такое право возникает только при условии, что:

человек не упомянут в завещании;

в завещании он лишен права наследования или предусмотрена доля меньше минимально гарантированной.

Право на обязательную долю имеют только те, кто входит в число наследников по закону. Если человек теряет этот статус, он автоматически теряет и право на обязательную долю. То же касается граждан, которые признаны недостойными наследниками согласно части шестой статьи 1224 Гражданского кодекса Украины.

Ранее мы писали, что оформление наследства в Украине может сопровождаться сложностями. Вместе с имуществом наследники нередко получают и долги покойного. К тому же не все принадлежащее человеку можно передать по наследству.

Также мы рассказывали, что хотя украинское право позволяет составить завещание и самостоятельно определить, кто унаследует имущество, существуют исключения. Некоторые родственники имеют гарантированное законом право на часть наследства — даже несмотря на волю наследодателя.