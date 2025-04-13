Договор пожизненного содержания — что это и когда он лучше завещания

Женщина ухаживает за бабушкой. Фото: Pexels

Большинство украинцев считают, что завещание — это лучший способ распорядиться своим имуществом на случай смерти, но это не всегда так. Например, договор пожизненного содержания может быть полезен гражданам, которые в старости нуждаются в постоянном постороннем уходе.

О том, что такое договор пожизненного содержания и почему иногда он может быть лучше завещания, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое договор пожизненного содержания и чем он отличается от завещания

Согласно Гражданскому кодексу Украины, договор пожизненного содержания позволяет передать имущество другому лицу в обмен на уход и содержание на всю жизнь. Этот документ подходит пожилым людям, которые нуждаются в постоянной помощи.

Главное преимущество — получение необходимого ухода. Кроме того, отчуждатель может контролировать выполнение обязательств приобретателем и расторгнуть договор в случае нарушения условий.

Однако есть и риски. После заключения договора имущество переходит в собственность приобретателя, а отчуждатель теряет право на него. В случае конфликта доказать ненадлежащий уход может быть сложно.

Завещание позволяет человеку оставаться владельцем имущества до своей смерти и сохранять контроль над ним. Завещатель может в любой момент изменять или отменить завещание. Но есть и риски:

завещание может быть оспорено родственниками, что может привести к судебным спорам;

лицо, которому обещано наследство, не имеет обязательств перед завещателем, поэтому он может остаться без помощи в старости.

Что выбрать украинцам в 2025 году

Если вы не нуждаетесь в уходе, хотите сохранять контроль над имуществом и имеете конкретного наследника, то лучше выбрать завещание. Однако, если же вам нужен уход и поддержка, и вы хотите юридически обязать кого-то заботиться о вас, договор пожизненного содержания станет лучшим вариантом.

Выбирая между этими двумя документами, важно учитывать ваши потребности в уходе и поддержке, а также уровень доверия к человеку, которому вы передаете имущество или обещаете наследство.

Ранее мы писали, что процесс распределения наследства зависит от нескольких факторов. Несмотря на важность воли наследодателя, закон защищает интересы наиболее уязвимых членов семьи, в частности детей.

Также мы рассказывали, что при оформлении наследства украинцы могут встретиться с различными юридическими моментами. Например, существуют активы, которые запрещено передавать по наследству, а потому перед принятием стоит тщательно все проверить.