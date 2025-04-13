Недвижимость по наследству — какой штраф можно получить из-за имущества в 2025 году

Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы сталкиваются с ситуацией, когда получив в наследство дом оказывается, что предыдущий владелец самовольно установил газовое оборудование в нем. Это сопровождается вмешательством в газовую систему без согласования с оператором и несоответствием технической документации. За такие нарушения наследник может получить немалый штраф.

О том, какой штраф грозит украинцам, которые самовольно заменили газовое оборудование в своем доме, объяснили специалисты консультационного центра для населения "ГазПравда".

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Кто ответственен за замену газового оборудования

Согласно Гражданскому кодексу Украины, правопреемник не только получает имущество, но и берет на себя обязательства и ответственность за действия предыдущего владельца. То есть, если есть нарушения, отвечать придется именно тому, кто сейчас является владельцем жилья.

Если вы получили в наследство такую недвижимость, необходимо обратиться к вашему оператору газораспределительной сети (ГРМ). Но следует быть готовым к тому, что процесс легализации оборудования может быть сложным.

Если после обращения оператор обнаружит нарушения, сначала вам отключат газ. Восстановить подачу можно только после внесения изменений в техническую документацию. Существует два пути:

Эскиз — если новое оборудование такое же по назначению, мощности и системе отвода продуктов сгорания. Новые технические условия — если оборудование изменилось существенно. Это дольше и дороже.

В некоторых случаях дело не ограничивается только затратами на документацию. За некоторые нарушения можно получить значительный штраф.

Какие штрафы грозят украинцам

Если обнаружат незаконное подключение, которое превышает возможности установленного счетчика, вам могут доначислить большие объемы "неучтенного" газа. При этом учитывается 70% предельного объема потребления, предусмотренного нормативами для населения с учетом всех газовых приборов.

Специалисты ГазПравды подсчитали, что за отопительный период для дома площадью 100 м², где проживает два человека и установлена газовая плита и котел, штраф может достигать около 54,3 тыс. грн. Чтобы не иметь проблем, прежде всего нужно легализовать установленное оборудование:

обновить проектную документацию;

при необходимости — заменить счетчик.

Окончательное решение по типу счетчика принимает метролог газовой службы. Что зависит от ряда факторов: фактической мощности котла, установленного счетчика, объемов потребления газа и тому подобное.

Даже пройдя эти процедуры можно получить штраф. Окончательное решение принимает инспектор оператора ГРМ после осмотра на месте. Однако откладывая решение проблем с газовым оборудованием, вы только усугубляет ситуацию — чем дольше тянуть с оформлением, тем больше могут быть штрафы.

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