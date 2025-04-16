Рыба может дорого обойтись — какие штрафы грозят украинцам в 2025

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежегодно во время нереста в Украине вводятся специальные ограничения на вылов рыбы — это делается для сохранения водной фауны и восстановления естественного баланса. В этот период действует ряд правил: сезонные запреты, ограничения на вылов отдельных видов рыб и строгие нормы суточного улова.

О том, какой штраф могут получить любители рыбы в 2025 году, отмечается в Правилах любительского рыболовства.

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С целью защиты экосистемы законодательством разрешено ловить не более трех килограммов рыбы одного вида в день. Также разрешается поймать одну большую трофейную рыбу — например, сома, длина которого должна быть не менее 60-80 сантиметров.

Во время нереста разрешено рыбачить только с берега, используя одну удочку с двумя крючками или спиннинг с одной приманкой. Когда запретный период проходит, количество разрешенных крючков увеличивается до семи. Это помогает контролировать вылов и предотвращает истощение рыбных запасов. Стоит отметить, что есть некоторые виды рыб, вылов которых не регламентируется, в частности:

ротан;

тюлька;

синька;

солнечный окунь.

Кроме того, установлен допустимый предел для прилова — рыбы, которая не достигает минимального размера. Она не должна превышать 10% от общего веса улова.

За вылов какой рыбы грозят самые большие штрафы

С 1 апреля по 30 мая в реках и их притоках действуют ограничения на рыбалку. На водоемах стоячего типа — озерах, водохранилищах и заливах — запрет продлится до 19 июня. За нарушение правил рыбалки в период нереста предусмотрены существенные штрафы. Например:

за леща — 1 649 грн;

за окуня — 3 162 грн;

за судака — 3 587 грн;

за сома — 5 117 грн.

Кроме нерестового сезона, рыбалка ограничивается и в холодный период — с 1 ноября до момента открытия сезона. Даты могут меняться в зависимости от региона. Также существуют специальные запреты, например полный запрет на вылов щуки с 15 февраля по 31 марта.

Несоблюдение правил может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Например, за вылов щуки в запрещенный период придется заплатить 3 468 грн штрафа. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрен штраф в 3 332 грн — до 30 июня их вылов полностью запрещен.

Ранее мы писали, что с апреля в большинстве рыбных водоемов Украины стартует запрет на вылов рыбы из-за нереста. Это нужно для защиты рыбных ресурсов, ведь в это время рыба наиболее уязвима.

Также мы рассказывали, что часто наследники сталкиваются с проблемой, когда вместе с домом в наследство переходит незаконно установленное газовое оборудование. В такой ситуации новый владелец может получить немалый штраф.