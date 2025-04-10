Громадські місця не для куріння — який штраф можна отримати у 2025

Акція із закликом посилення антитютюнового законодавства. Фото: УНІАН

В Україні чинне законодавство суворо обмежує можливість курити у громадських місцях. Заборона стосується не лише звичайних тютюнових виробів, але й пристроїв для їх споживання без згоряння, електронних сигарет, кальянів і трав’яних сумішей для куріння. Порушники можуть отримати чималий штраф.

Про те, де в Україні заборонено палити та який штраф загрожує порушникам у 2025 році, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Де заборонено курити у 2025 році

Куріння у громадських місцях в Україні — не просто шкідлива звичка, а й серйозне правопорушення. Не дозволяється палити в таких локаціях:

у підземних переходах;

у готелях і гуртожитках;

на дитячих майданчиках;

у ліфтах і телефонних будках;

у театрах, музеях, кінотеатрах;

на зупинках, вокзалах і станціях;

у лікарнях та інших медичних установах;

у громадському транспорті, включаючи таксі;

у під'їздах і спільних зонах житлових будинків;

у спортивних залах, стадіонах і фітнес-центрах;

у будь-яких офісах чи приміщеннях організацій;

у кафе, ресторанах та інших закладах харчування;

в офісах органів влади та місцевого самоврядування;

на території шкіл, університетів та інших навчальних закладів.

Крім того, органи місцевої влади мають право розширювати перелік зон, де куріння заборонене, у межах своєї юрисдикції.

Який штраф загрожує курцям

Паління в громадському місці може призвести до адміністративної відповідальності не лише для особи, що курить, але й для власника або адміністрації об'єкта, на території якого це сталося. Для фізичної особи штраф становить:

за перше порушення — від 51 до 170 грн;

повторне порушення протягом року обійдеться у 170–340 грн.

Якщо порушення зафіксоване у закладі харчування, його оштрафують на 3 000 грн. У разі повторного інциденту — штраф зростає до 15 000 грн. В інших громадських місцях санкції передбачають 1 000 грн за перший випадок та 10 000 грн — за повторний.

Раніше ми писали, що поїзд — це вид транспорту, де діють встановлені правила поведінки, яких повинні дотримуватись усі пасажири. За порушення окремих норм передбачені значні штрафи.

Також ми розповідали, що більшість громадян України користуються громадським транспортом, оплачуючи проїзд. Контролери мають право перевіряти наявність квитка або іншого підтвердження оплати. Якщо виявляється пасажир без оплаченого проїзду, йому доведеться заплатити штраф.