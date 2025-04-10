Общественные места не для курения — какой штраф можно получить в 2025

Акция с призывом ужесточения антитабачного законодательства. Фото: УНИАН

В Украине действующее законодательство строго ограничивает возможность курить в общественных местах. Запрет касается не только обычных табачных изделий, но и устройств для их потребления без сгорания, электронных сигарет, кальянов и травяных смесей для курения. Нарушители могут получить немалый штраф.

О том, где в Украине запрещено курить и какой штраф грозит нарушителям в 2025 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Где запрещено курить в 2025 году

Курение в общественных местах в Украине — не просто вредная привычка, но и серьезное правонарушение. Не разрешается курить в таких локациях:

в подземных переходах;

в гостиницах и общежитиях;

на детских площадках;

в лифтах и телефонных будках;

в театрах, музеях, кинотеатрах;

на остановках, вокзалах и станциях;

в больницах и других медицинских учреждениях;

в общественном транспорте, включая такси;

в подъездах и общих зонах жилых домов;

в спортивных залах, стадионах и фитнес-центрах;

в любых офисах или помещениях организаций;

в кафе, ресторанах и других заведениях питания;

в офисах органов власти и местного самоуправления;

на территории школ, университетов и других учебных заведений.

Кроме того, органы местной власти имеют право расширять перечень зон, где курение запрещено, в пределах своей юрисдикции.

Какой штраф грозит курильщикам

Курение в общественном месте может привести к административной ответственности не только для курящего лица, но и для владельца или администрации объекта, на территории которого это произошло. Для физического лица штраф составляет:

за первое нарушение — от 51 до 170 грн;

повторное нарушение в течение года обойдется в 170-340 грн.

Если нарушение зафиксировано в заведении питания, его оштрафуют на 3 000 грн. В случае повторного инцидента — штраф возрастает до 15 000 грн. В других общественных местах санкции предусматривают 1 000 грн за первый случай и 10 000 грн — за повторный.

Ранее мы писали, что поезд — это вид транспорта, где действуют установленные правила поведения, которые должны соблюдать все пассажиры. За нарушение отдельных норм предусмотрены значительные штрафы.

Также мы рассказывали, что большинство граждан Украины пользуются общественным транспортом, оплачивая проезд. Контролеры имеют право проверять наличие билета или иного подтверждения оплаты. Если оказывается пассажир без оплаченного проезда, ему придется заплатить штраф.