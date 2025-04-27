Штрафы в мае — где украинцам запрещено жарить шашлыки

Мясо жарится на мангале. Фото: Pexels

Весна и лето — это времена года, когда украинцы все чаще отдают предпочтение досугу на природе. Одним из любимых занятий у водоемов или в лесу остается приготовление шашлыков. Однако иногда подобные действия могут обернуться немалыми штрафами.

О том, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение правил во время жарки мяса на огне в мае 2025 года, отмечается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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Категорически запрещается разжигать костры в лесах и лесополосах — независимо от сезона. Это ограничение касается как мангалов, так и любых других устройств для приготовления пищи на открытом пламени. Также шашлыки запрещено жарить:

Вблизи водоемов — не ближе чем в 30 метрах от воды. На природоохранных территориях — таких, как заповедники, национальные парки, заказники и тому подобное. В районах с повышенным риском пожара — это могут быть сельскохозяйственные угодья, торфяники или военные зоны. В черте города — в частности, во дворах, на детских площадках, в скверах и парках, если для этого нет специально оборудованных мест.

На сколько могут оштрафовать украинцев

В соответствии со статьей 152 КУоАП, нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов влечет за собой штраф от 340 до 1 360 гривен. А согласно статье 77 этого же кодекса, за оставление на земле непогашенных спичек, окурков, промасленных тряпок или выжигание сухой травы — предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 530 до 4 590 гривен.

Прежде чем устроить пикник с шашлыками, важно выяснить, разрешено ли это в выбранной местности. Соблюдение правил не только сохранит ваш кошелек, но и обезопасит окружающую среду от потенциальных пожаров.

Ранее мы писали, что в Украине действует жесткий запрет на курение в общественных местах. Он охватывает не только сигареты, но и вейпы, кальяны, табачные изделия без сгорания и травяные смеси. За нарушение предусмотрены штрафы.

Также мы рассказывали, что во время нереста ежегодно устанавливают ограничения на рыбалку. Это помогает защитить водные ресурсы и поддержать экосистему. Вводят сезонные запреты, лимиты на виды и количество выловленной рыбы.