17-річним і не тільки — кому загрожує штраф від ТЦК до 25 500 грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, яким цьогоріч виповнюється 17 років, до 31 липня 2025 року повинні стати на військовий облік призовників. Ця вимога також стосується деяких громадян до 25 років. За порушення правил передбачений штраф.

Про відповідальність за несвоєчасну постановку на військовий облік розповіла пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

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"З 1 січня до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників", — йдеться у дописі.

Ця вимога стосується також осіб до 25 років, які:

змінили місце проживання (у т.ч. повернулися з-за кордону);

отримали громадянство України;

звільнилися з місць позбавлення волі;

були відраховані з військових навчальних закладів;

не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Виключенням є лише громадяни, які перебувають на примусовому медичному лікуванні або відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Їм ставати на військовий облік непотрібно.

Як стати на військовий облік

Зробити це можна двома способами: онлайн — через застосунок "Резерв+", уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника, або ж особисто — у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із поданням таких документів:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код;

документ про освіту;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

4 фотокартки (35×45 мм).

Штраф для тих, хто не став на військовий облік

Громадяни, які не стали на військовий облік вчасно, можуть це зробити лише шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП. За порушення правил обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Раніше ми писали, що українці зможуть оплачувати штрафи від ТЦК зі знижкою у 50%. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. В застосунку "Резерв+" функція, яка дозволяє платити штрафи зі знижкою, запрацює вже влітку.

Також дізнавайтеся, скільки грошей знадобиться, щоб оскаржити штраф від ТЦК у судовому порядку.