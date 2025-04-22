17-летним и не только — кому грозит штраф от ТЦК до 25 500 грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которым в этом году исполняется 17 лет, до 31 июля 2025 года должны стать на воинский учет призывников. Это требование также касается некоторых граждан до 25 лет. За нарушение правил предусмотрен штраф.

Об ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет рассказала пресс-служба Житомирского областного ТЦК и СП.

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"С 1 января по 31 июля 2025 года граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников", — говорится в заметке.

Это требование касается также лиц до 25 лет, которые:

сменили место жительства (в т.ч. вернулись из-за границы);

получили гражданство Украины;

освободились из мест лишения свободы;

были отчислены из военных учебных заведений;

не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Исключением являются лишь граждане, которые находятся на принудительном медицинском лечении или отбывают наказание в местах лишения свободы. Им становиться на воинский учет не нужно.

Как стать на воинский учет

Сделать это можно двумя способами: онлайн — через приложение "Резерв+", уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника, или же лично — в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с предоставлением следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины;

справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

идентификационный код;

документ об образовании;

справка с места учебы/работы (при наличии);

4 фотографии (35×45 мм).

Штраф для тех, кто не стал на воинский учет

Граждане, которые не стали на воинский учет вовремя, могут это сделать только путем личного прибытия в ТЦК и СП. За нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Ранее мы писали, что украинцы смогут оплачивать штрафы от ТЦК со скидкой в 50%. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. В приложении "Резерв+" функция, которая позволяет платить штрафы со скидкой, заработает уже летом.

Также узнавайте, сколько денег понадобится, чтобы обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке.