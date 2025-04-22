Штраф від ТЦК — як оскаржити та куди звертатися

Громадяни подають заяви в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Оскарження штрафу від територіального центру комплектування може відбуватися за місцем розташування громадянин може подати скаргу за місцем власної державної реєстрації, навіть якщо воно не збігається із місцем розташування ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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Скарга за місцем штрафу

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав штраф від територіального центру комплектування, має право оскаржити його, якщо вважає, що його оштрафували несправедливо.

Процес подання скарги щодо штрафу може розпочатися у різних закладах.

По-перше, громадянин має право розпочати цей процес у тому регіоні, де його оштрафували.

"Для оскарження штрафу необхідно звертатись із позовною заявою до місцевого суду за адресою розташування районного ТЦК та СП", — пояснили юристи.

Скарга за місцем реєстрації

Крім того, існує інший варіант для подання скарги.

Навіть якщо громадянина оштрафували у чужому територіальному центрі комплектування, він має право подати скаргу за адресою своєї реєстрації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як сплатити штраф із 50%-ю знижкою.

Додамо, юрист пояснив, скільки коштує оскаржити штраф від ТЦК.