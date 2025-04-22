Штраф от ТЦК — как обжаловать и куда обращаться

Граждане подают заявления в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Обжалование штрафа от территориального центра комплектования может происходить по месту нахождения ТЦК, выписавшего штраф. Но так же военнообязанный гражданин может подать жалобу по месту собственной государственной регистрации, даже если оно не совпадает с местом расположения ТЦК.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте также:

Жалоба по месту штрафа

Военнообязанный гражданин, получивший штраф от территориального центра комплектования, имеет право обжаловать его, если считает, что его оштрафовали несправедливо.

Процесс подачи жалобы на штраф может начаться в различных учреждениях.

Во-первых, гражданин имеет право начать этот процесс в том регионе, где его оштрафовали.

"Для обжалования штрафа необходимо обращаться с исковым заявлением в местный суд по адресу нахождения районного ТЦК и СП", — пояснили юристы.

Жалоба по месту регистрации

Кроме того, существует другой вариант для подачи жалобы.

Даже если гражданина оштрафовали в чужом территориальном центре комплектования, он имеет право подать жалобу по адресу своей регистрации.

Напомним, мы ранее писали о том, как оплатить штраф с 50%-й скидкой.

Добавим, юрист объяснил, сколько стоит обжаловать штраф от ТЦК.