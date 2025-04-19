Адвокат заявив, що оскарження штрафу ТЦК коштує від 5 до 15 тисяч гривень

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: ukr.radio

В Україні військовозобов'язані громадяни за порушення військового обліку можуть отримати штраф від ТЦК. Однак у багатьох людей виникає питання, скільки грошей знадобиться, щоб оскаржити штраф через суд.

Відповідь на це в ефірі Вечір.LIVE дав адвокат Ростислав Кравець.

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Скільки грошей треба на оскарження штрафу ТЦК

Юрист зазначив, що відповідних запитів багато і в абсолютній більшості випадків, суд стає на бік громадянина.

"Звертаються стабільно багато, звертаються за оскарженням цих штрафів. І стабільно багато, десь 90%, суди виносять рішення на користь осіб, які оскаржують ці штрафи", — сказав Кравець.

На запитання про те, скільки коштує оскарження штрафу через суд, юриста сказав, що суми можуть бути від 5 до 15 тисяч гривень, що менше, ніж розмір штрафу від ТЦК.

Також правознавець пояснив, що якщо штраф потрапляє на примусове виконання до виконуваної служби, тоді його сума автоматично стає вдвічі більше.

"Тобто, штраф виписали 25 тисяч гривень, але коли він попадає на примусове виконання, то стає 50 тисяч гривень", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні щомісяця фіксують майже 5 тисяч нових штрафів від ТЦК.

Також ми писали, що в Одесі проживає рекордсмен несплати таких штрафів. На одного з українців відкрили 7 справ.