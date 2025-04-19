Штраф від ТЦК — щомісяця з'являється майже 5 тисяч виконавчих проваджень

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: focus.ua

Із січня 2025 року в Україні відкрили 17 007 виконавчих проваджень. Усі вони стосуються прострочених або несплачених штрафів за порушення правил військового обліку, які накладають ТЦК.

Про це у четвер, 18 квітня, сказано на сайті цифрового аналізу державних даних "Опердатабот".

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Штрафи ТЦК

З усіх відкритих проваджень цього року (17 тисяч) закрито лише 2 779 — це 16% від загальної кількості. У середньому щомісяця відкривали близько 4,7 тисячі нових проваджень.

За три роки з початку повномасштабної війни накопичилося вже 28 960 прострочених боргів, пов’язаних із порушенням військового обліку. Однак варто враховувати, що проваджень було ще більше, оскільки частину з них встигають закрити.

Зазначимо, що у 2025 році провадження відкрили стосовно 15 772 осіб. Ця цифра майже збігається з кількістю самих проваджень — 17 007. Але є і винятки. Так, Приморський районний ТЦК Одеси порушив одразу сім справ проти одного чоловіка. Це поки що рекорд за кількістю проваджень щодо однієї особи у 2025 році.

Статистика штрафів від ТЦК у 2025 році. Фото: скриншот

Найчастіше під штрафні санкції потрапляють чоловіки у віці 25-35 років — на них припадає майже 44% проваджень. Ще близько 39% стосуються чоловіків віком 36–45 років. А ось жінок серед порушників — майже немає: лише 22 провадження або 0,1%.

Лідером за кількістю відкритих справ є Київ — тут з початку року відкрито 1 992 провадження. За ним ідуть Дніпропетровська область (1 946 справ) і Сумська (1 722).

Статистика штрафів від ТЦК у 2025 році. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли можно оскаржити штраф від ТЦК.

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