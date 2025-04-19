Повістки поштою від ТЦК- які повістки можуть бути надіслані поштою

Поштове відправлення. фото: volyn24.com

Із трьох видів повісток не надсилаються поштою тільки бойові повістки, вони ж — мобілізаційні розпорядження. Усі інші повістки територіальні центри комплектування мають право відправляти військовозобов’язаним поштовими засобами.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Види повісток

Існує три види повісток — на уточнення даних, направлення на військово-лікарську комісію та бойова повістка (вона ж мобілізаційне розпорядження).

"Повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби вручається під особистий підпис у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи громадянину, який поцікавився, яка повістка може надійти йому на пошту.

Усі інші повістки — на уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії — можуть бути надіслані поштою.

Який вид повістки не надсилають поштою

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив неможливість надсилати бойову повістку поштою і пояснив, яка саме повістка могла надійти громадянину.

"Мобілізаційне розпорядження не може бути. Може бути проста повістка про явку до ТЦК та СП", — підкреслив Кирда.

Таким чином, єдина повістка, яка не надсилається поштовим зв’язком — це бойова, усі інші ТЦК має право відправляти поштою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є терміни вручення повісток поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть вручити повістку поштою, якщо людина не живе за місцем прописки.