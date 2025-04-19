Повестки по почте от ТЦК- какие повестки могут быть отправлены по почте

Почтовое отправление. фото: volyn24.com

Из трех видов повесток не отправляются по почте только боевые повестки, они же — мобилизационные распоряжения. Все остальные повестки территориальные центры комплектования имеют право отправлять военнообязанным почтовыми средствами.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Виды повесток

Существует три вида повесток — на уточнение данных, направление на военно-врачебную комиссию и боевая повестка (она же мобилизационное распоряжение).

"Повестка о призыве на военную службу по мобилизации и отправке к местам прохождения военной службы вручается под личную подпись в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, отвечая гражданину, который поинтересовался, какая повестка может прийти ему на почту.

Все остальные повестки — на уточнение данных или на прохождение военно-врачебной комиссии — могут быть отправлены по почте.

Какой вид повестки не присылают по почте

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил невозможность отправлять боевую повестку по почте и объяснил, какая именно повестка могла прийти гражданину.

"Мобилизационное распоряжение не может быть. Может быть простая повестка о явке в ТЦК и СП", — подчеркнул Кирда.

Таким образом, единственная повестка, которая не направляется почтовой связью — это боевая, все остальные ТЦК имеет право отправлять по почте.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки вручения повесток по почте.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли вручить повестку по почте, если человек не живет по месту прописки.