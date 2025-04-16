Бойові повістки - чи може ТЦК надіслати бойову повістку наперед

Громадянин з повісткою. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування має право надіслати бойову повістку (мобілізаційне розпорядження) наперед, на дату, коли у громадянина закінчиться дія відстрочки чи бронювання. Але у деяких випадках ця повістка може бути й анульована.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізаційне розпорядження наперед

Громадянина, який має відстрочку чи бронювання, територіальний центр комплектування не має права мобілізувати.

Та до юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому надіслати бойову повістку наперед, на дату після завершення відстрочки (бронювання).

"Навряд чи Вам будуть вручати мобілізаційне розпорядження, проте законодавством не заборонено його вручати наперед (на дату, коли закінчиться бронювання)", — відзначив у відповіді цьому громадянину юрист Владислав Дерій.

Юрист назвав один із реальних варіантів такого надсилання бойових повісток наперед: "Наприклад, строковикам в минулому році видавали його на один рік уперед".

Коли бойову повістку, надіслану на майбутню дату, анулюють

Разом з тим, підкреслив Дерій, мобілізаційне розпорядження, надіслане наперед, не обов’язково набуде чинності.

"Якщо через дев’ять місяців Вам продовжать бронювання - моброзпорядження анулюють", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке мобілізаційне розпорядження і чим воно відрізняється від звичайної повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може територіальний центр комплектування надсилати бойові повістки поштою.