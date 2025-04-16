Боевые повестки - может ли ТЦК прислать боевую повестку заранее

Гражданин с повесткой. Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право направить боевую повестку(мобилизационное распоряжение) заранее, на дату, когда у гражданина закончится действие отсрочки или бронирования. Но в некоторых случаях эта повестка может быть и аннулирована.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Мобилизационное распоряжение заранее

Гражданина, который имеет отсрочку или бронирование, территориальный центр комплектования не имеет права мобилизовать.

Но к юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему прислать боевую повестку заранее, на дату после завершения отсрочки (бронирования).

"Вряд ли Вам будут вручать мобилизационное распоряжение, однако законодательством не запрещено его вручать заранее (на дату, когда закончится бронирование)", — отметил в ответе этому гражданину юрист Владислав Дерий.

Юрист назвал один из реальных вариантов такой отправки боевых повесток наперед: "Например, срочникам в прошлом году выдавали его на один год вперед".

Когда боевую повестку, присланную на будущую дату, аннулируют

Вместе с тем, подчеркнул Дерий, мобилизационное распоряжение, направленное заранее, не обязательно вступит в силу.

"Если через девять месяцев Вам продлят бронирование - мобраспоряжение аннулируют", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое мобилизационное распоряжение и чем оно отличается от обычной повестки.

Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования присылать боевые повестки по почте.