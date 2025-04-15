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Бойова повістка поштою — чи має ТЦК таке право

15 квітня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бойові повістки - чи направляють мобілізаційне розпорядження поштою
Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізаційне розпорядження є особливим видом повісток, які вручають представники територіальних центрів комплектування. Бойова повістка має чітке визначення того, як і де її можуть вручити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізаційні розпорядження, вони ж бойові повістки, є останнім сповіщенням військовозобов’язаного перед відправкою його у навчальний центр ЗСУ.

Пояснюючи механізм отримання бойової повістки, адвокат Юрій Айвазян зазначив — цей документ не може бути направлений через поштові послуги.

Як вручається бойова повістка

"Бойова повістка вручається під особистий підпис", — наголосив юрист.

Айвазян підкреслив, що процес вручення бойових повісток відбувається лише у приміщенні територіального центру комплектування.

Крім того, бойова повістка вручається тільки громадянам, які пройшли військово-лікарську комісію і отримали статус, який дозволяє проходити військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК надіслати бойову повістку громадянину, який має бронювання.

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