Мобілізаційне розпорядження - коли ТЦК може вручити бойову повістку

Бойова повістка відразу після ВЛК — чи має ТЦК таке право
Територіальний центр комплектування може вручити військовозобов’язаному громадянину бойову повістку відразу після того, як той пройде військово-лікарську комісію. Головна умова — аби на ВЛК цього громадянина визнали придатним до військової служби.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Коли вручається мобілізаційне розпорядження
Бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження, вручається військовозобов’язаному громадянину, який пройшов військово-лікарську комісію, для відправки у навчальний центр ЗСУ чи відповідну військову частину, відношення з якої має мобілізований.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як швидко після ВЛК йому можуть вручити бойову повістку — чи може це статися відразу того ж дня.
Чи можуть вручити бойову повістку відразу після ВЛК
"Якщо у Вас немає підстав для відстрочки та за рішенням ВЛК Ви є придатним, то Вам можуть відразу після проходження медичного огляду вручити повістку на відправку (бойова) або мобілізаційне розпорядження", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Дерій також підкреслив, що бойова повістка вручається у приміщенні ТЦК під особистий підпис військовозобов’язаного громадянина.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть бойову повістку залишити у дверях.
Додамо, ми повідомляли про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.
Читайте Новини.LIVE!