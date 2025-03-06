Мобілізаційне розпорядження - коли ТЦК може вручити бойову повістку

Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування може вручити військовозобов’язаному громадянину бойову повістку відразу після того, як той пройде військово-лікарську комісію. Головна умова — аби на ВЛК цього громадянина визнали придатним до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Коли вручається мобілізаційне розпорядження

Бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження, вручається військовозобов’язаному громадянину, який пройшов військово-лікарську комісію, для відправки у навчальний центр ЗСУ чи відповідну військову частину, відношення з якої має мобілізований.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як швидко після ВЛК йому можуть вручити бойову повістку — чи може це статися відразу того ж дня.

Чи можуть вручити бойову повістку відразу після ВЛК

"Якщо у Вас немає підстав для відстрочки та за рішенням ВЛК Ви є придатним, то Вам можуть відразу після проходження медичного огляду вручити повістку на відправку (бойова) або мобілізаційне розпорядження", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Дерій також підкреслив, що бойова повістка вручається у приміщенні ТЦК під особистий підпис військовозобов’язаного громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть бойову повістку залишити у дверях.

Додамо, ми повідомляли про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.