Мобилизационное распоряжение - когда ТЦК может вручить боевую повестку

Боевая повестка сразу после ВВК — имеет ли ТЦК такое право
Территориальный центр комплектования может вручить военнообязанному гражданину боевую повестку сразу после того, как тот пройдет военно-врачебную комиссию. Главное условие — чтобы на ВВК этого гражданина признали годным к военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Когда вручается мобилизационное распоряжение
Боевая повестка, она же мобилизационное распоряжение, вручается военнообязанному гражданину, который прошел военно-врачебную комиссию, для отправки в учебный центр ВСУ или соответствующую воинскую часть, отношение с которой имеет мобилизованный.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как быстро после ВВК ему могут вручить боевую повестку — может ли это произойти сразу в тот же день.
Могут ли вручить боевую повестку сразу после ВВК
"Если у Вас нет оснований для отсрочки и по решению ВВК Вы являетесь годным, то Вам могут сразу после прохождения медицинского осмотра вручить повестку на отправку (боевая) или мобилизационное распоряжение", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.
Дерий также подчеркнул, что боевая повестка вручается в помещении ТЦК под личную подпись военнообязанного гражданина.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли боевую повестку оставить в дверях.
Добавим, мы сообщали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.
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