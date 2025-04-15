Боевые повестки - направляют ли мобилизационное распоряжение по почте

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Мобилизационное распоряжение является особым видом повесток, которые вручают представители территориальных центров комплектования. Боевая повестка имеет четкое определение того, как и где ее могут вручить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизационные распоряжения, они же боевые повестки, являются последним извещением военнообязанного перед отправкой его в учебный центр ВСУ.

Объясняя механизм получения боевой повестки, адвокат Юрий Айвазян отметил — этот документ не может быть направлен через почтовые услуги.

Как вручается боевая повестка

"Боевая повестка вручается под личную подпись", — подчеркнул юрист.

Айвазян подчеркнул, что процесс вручения боевых повесток происходит только в помещении территориального центра комплектования.

Кроме того, боевая повестка вручается только гражданам, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили статус, который позволяет проходить военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК прислать боевую повестку гражданину, который имеет бронирование.