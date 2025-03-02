Повістка поштою від ТЦК - які терміни вручення

Поліцейський перевіряє документи. Фото: "Протокол"

Повістка, відправлена військовозобов’язаному громадянину "Укрпоштою," вважається врученою протягом 7-10 днів після відправлення. Якщо громадянин повістку не отримав, до нього можуть бути застосовані санкції, його можуть оголосити в розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні продовжується процес оповіщення військовозобов’язаних громадян.

Цей процес, вручення повісток, може бути здійснений за допомогою поштової служби.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що повістка, надіслана "Укрпоштою", вважатиметься врученою протягом 7-10 днів з моменту відправлення.

Що буде далі із громадянином, який не отримав повістку на "Укрпошті"

Дерій також пояснив, що відбувається далі, після невручення повістки поштою.

Громадянина, який не отримав повістку поштою, можуть внести у базу Національної поліції та оголосити у розшук.

"Крім того, до його місця проживання можуть час від часу навідуватися правоохоронні органи, але вони не мають права проникати до нього", — підкреслив юрист.

Ну, і при зустрічі з групою оповіщення на вулиці — такого громадянина можуть затримати працівники поліції та доставити до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме вручають бойові повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має законну силу повістка від ТЦК, видана на роботі.