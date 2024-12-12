Повістки військовозобов'язаним під час відсрочки - що треба робити, чи треба йти до ТЦК

Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаному громадянину, який має оформлену відстрочку, все ж варто з’явитися до ТЦК, якщо йому надійде повістка. Інакше громадянина можуть оштрафувати і оголосити у розшук за неявку за повісткою.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Військовозобов’язані громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні цю відстрочку оформити документально — тобто довести в ТЦК наявність підстави для відстрочки.

Разом з тим, можуть траплятися випадки, коли громадянам, які уже оформили відстрочку, все ж надходять повістки із територіальних центрів комплектування.

Юрист пояснив, що у такій ситуації робити громадянину з відстрочкою.

Іти до ТЦК чи не йти

За словами адвоката Дмитра Дончака, навіть якщо громадянин має оформлену відстрочку — він має з’явитися за повісткою до ТЦК.

У випадку ж ігнорування повістки такого громадянина можуть внести в список розшукуваних осіб і навіть оштрафувати.

Саме тому потрібно з’явитися у територіальний центр комплектування, аби з’ясувати причину відправлення повістки.

Громадян, які мають відстрочку, навіть за наявності повістки, не можуть мобілізувати, підкреслив Дончак.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливають штрафи на оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, як оскаржити повістку, яка надійшла громадянину з відстрочкою.