Відстрочка від мобілізації — як штрафи та порушення впливають на оформлення

Затсосунок Рехерв+ на телефоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У воєнний час багато військовозобов’язаних громадян отримують повістки, які нерідко ігнорують. Однак деякі з них мають законні підстави для оформлення відстрочки. Чи можуть попередні порушення вплинути на рішення ТЦК щодо надання відстрочки?

Відповідь на це дали юристи у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Чи можливе отримання відстрочки при наявності штрафу від ТЦК

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, яка регламентує порядок призову громадян під час мобілізації, процедура надання відстрочки не залежить від наявності штрафів за адміністративні порушення.

Юрист розповів, що комісія ТЦК під час розгляду документів заявника зосереджується на підтвердженні законності підстав для відстрочки. Документи вивчаються, можуть направлятися запити до державних органів або перевірятися інформація у публічних електронних реєстрах. Штрафи чи заборгованості не є юридичною підставою для відмови в оформленні відстрочки.

Чи впливає ігнорування повістки на процес

Також юрист додав, що якщо людина, яка раніше ігнорувала повістки, звертається до ТЦК для отримання відстрочки чи бронювання, це не є автоматичною причиною для відмови.

Він пояснює, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку зазвичай усуває правові перешкоди для подальшого оформлення відстрочки. Однак на практиці можуть виникати труднощі. Наприклад, представники ТЦК можуть затягувати розгляд справи або вимагати додаткові документи, не передбачені законодавством.

Що робити у разі ускладнень

Формально, якщо особа має всі необхідні документи та законні підстави, ТЦК зобов’язане оформити відстрочку. Це правило діє навіть за умови попередніх порушень, таких як неявка за повісткою. Юридична підтримка у таких випадках може допомогти захистити права громадян.

У разі відмови або створення перешкод варто звертатися до правозахисних організацій чи юристів, щоб вимагати дотримання законодавства.

Нагадаємо, у порушників мобілізаційного обліку, зокрема тих, хто не виплачує штрафи, можуть відібрати право на керування авто. В Міністерстві оборони України роз'яснили у якому випадку його повертають.

Також юрист роз'яснив, що робити, якщо Резерв+ дає збій під час перевірки на кордоні.