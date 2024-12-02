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Позбавили прав за непоновлення даних в ТЦК — як їх повернути

2 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК позбавило право на керування авто під час мобілізації — що робити
Працівник ТЦК та СП разом з поліцією підійшов до машини. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військовозобов’язані чоловіки під час мобілізації мають виконувати обов’язки, визначені чинним законодавством. У разі їх невиконання держава має право тимчасово обмежити право користування транспортним засобом. Проте, його можуть повернути у разі виконання деяких умов.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Обмеження застосовуються, якщо людина ухиляється від з’явлення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Якщо особа протягом п’яти днів не виконує свій обов’язок, їй видається відповідна вимога.

За подальшого ігнорування протягом десяти днів ТЦК звертається до суду, який приймає рішення щодо позбавлення права на керування авто. Такі рішення виконуються негайно, проте обмеження є тимчасовим.

Як повернути право на керування авто

Повернути право на керування транспортним засобом можливо після оновлення даних у ТЦК. Це відбувається наступного дня після виконання вимоги, якщо ТЦК надішле відповідне повідомлення до виконавчої служби. За законом, зняття обмеження здійснює виконавча служба.

У яких випадках ТЦК не має право позбавляти права на керування авто

Водночас законодавство передбачає винятки. Якщо автомобіль є основним джерелом доходу громадянина або в сім’ї є особа з інвалідністю, ТЦК не має права обмежувати право керування транспортним засобом.

Тимчасове обмеження права на керування авто — це один із механізмів контролю виконання військового обов’язку, але його застосування має відповідати законодавчим нормам та враховувати особливі обставини громадян.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація — кого призвуть до війська у грудні 2024 року. Також ми пояснювали, хто має право на 100% частку бронювання працівників на підприємстві. 

авто мобілізація повістки ТЦК та СП права

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