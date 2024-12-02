ТЦК лишило право на управление авто во время мобилизации — что делать

Лишили прав за необновленные данные в ТЦК — как их вернуть
В Украине военнообязанные мужчины при мобилизации должны выполнять обязанности, определенные действующим законодательством. В случае их невыполнения государство вправе временно ограничить право использования транспортным средством. Однако его могут вернуть в случае выполнения некоторых условий.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Почему мужчин могут лишить права на вождение
Ограничения применяются, если человек уклоняется от появления в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Если лицо в течение пяти дней не исполняет свой долг, ему выдается соответствующее требование.
При дальнейшем игнорировании в течение десяти дней ТЦК обращается в суд, который принимает решение о лишении права на вождение. Такие решения выполняются немедленно, однако ограничение временное.
Как вернуть право на вождение авто
Вернуть право на управление транспортным средством можно после обновления данных в ТЦК. Это происходит на следующий день после выполнения требования, если ТЦК направит соответствующее уведомление в исполнительную службу. По закону снятие ограничения осуществляет исполнительная служба.
В каких случаях ТЦК не имеет права лишать права на вождение
В то же время, законодательство предусматривает исключения. Если автомобиль является основным источником дохода гражданина или в семье лицо с инвалидностью, ТЦК не имеет права ограничивать право управления транспортным средством.
Временное ограничение права на вождение — это один из механизмов контроля исполнения воинской обязанности, но его применение должно соответствовать законодательным нормам и учитывать особые обстоятельства граждан.
Напомним, в Украине идет мобилизация — кого призовут в армию в декабре 2024 года. Также мы разъясняли, кто имеет право на 100% долю бронирования работников на предприятии.
Читайте Новини.LIVE!