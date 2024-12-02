ТЦК лишило право на управление авто во время мобилизации — что делать

Сотрудник ТЦК и СП вместе с полицией подошел к машине. Фото: скриншот

В Украине военнообязанные мужчины при мобилизации должны выполнять обязанности, определенные действующим законодательством. В случае их невыполнения государство вправе временно ограничить право использования транспортным средством. Однако его могут вернуть в случае выполнения некоторых условий.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Ограничения применяются, если человек уклоняется от появления в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Если лицо в течение пяти дней не исполняет свой долг, ему выдается соответствующее требование.

При дальнейшем игнорировании в течение десяти дней ТЦК обращается в суд, который принимает решение о лишении права на вождение. Такие решения выполняются немедленно, однако ограничение временное.

Как вернуть право на вождение авто

Вернуть право на управление транспортным средством можно после обновления данных в ТЦК. Это происходит на следующий день после выполнения требования, если ТЦК направит соответствующее уведомление в исполнительную службу. По закону снятие ограничения осуществляет исполнительная служба.

В каких случаях ТЦК не имеет права лишать права на вождение

В то же время, законодательство предусматривает исключения. Если автомобиль является основным источником дохода гражданина или в семье лицо с инвалидностью, ТЦК не имеет права ограничивать право управления транспортным средством.

Временное ограничение права на вождение — это один из механизмов контроля исполнения воинской обязанности, но его применение должно соответствовать законодательным нормам и учитывать особые обстоятельства граждан.

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