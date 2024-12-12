Повестки военнообязанным во время отсрочки - что нужно делать, нужно ли идти в ТЦК

Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Военнообязанному гражданину, имеющему оформленную отсрочку, все же следует явиться в ТЦК, если ему поступит повестка. Иначе гражданина могут оштрафовать и объявить в розыск за неявку по повестке.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны эту отсрочку оформить документально — то есть доказать в ТЦК наличие основания для отсрочки.

Вместе с тем, могут случаться случаи, когда гражданам, уже оформившим отсрочку, все же поступают повестки из территориальных центров комплектования.

Юрист объяснил, что в такой ситуации делать гражданину с отсрочкой.

Идти в ТЦК или не идти

По словам адвоката Дмитрия Дончака, даже если гражданин имеет оформленную отсрочку, он должен явиться за повесткой в ТЦК.

В случае игнорирования повестки такого гражданина могут внести в список разыскиваемых лиц и даже оштрафовать.

Поэтому нужно явиться в территориальный центр комплектования, чтобы выяснить причину отправки повестки.

Граждане, имеющие отсрочку, даже при наличии повестки, не могут мобилизовать, подчеркнул Дончак.

Напомним, мы ранее писали о том, влияют ли штрафы на оформление отсрочки.

Также мы сообщали, как обжаловать повестку, поступившую гражданину с отсрочкой.