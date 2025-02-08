Повістка, вручена на роботі - законність повістки на роботі

Вручення повістки. Фото: vn.20minut.ua

Військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку не від співробітника ТЦК, а на своєму підприємстві. Така повістка має таку ж законну силу, як та, що вручена в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Що робити, коли повістку видають на роботі

Деякі повістки видаються не співробітниками ТЦК, а на підприємствах, де працюють військовозобов’язані громадяни.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що має робити працівник, якому на робочому місці видають повістку.

"Ви повинні були розписатись коли отримали повістку", — наголосив Корнійчук.

Чи законною є повістка, вручена на підприємстві

Юрист пояснив, що повістка, вручена не ТЦК, а на роботі, має точно таку ж силу.

"Це та ж сама повістка. Можуть накласти штраф за неявку за повісткою", — підкреслив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що важливо знати працівникам та бізнесу в процесі вручення повістки на роботі.

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.