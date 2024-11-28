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Або вони, або я — працівник ТЦК розкрив деталі мобілізації

28 листопада 2024 16:43
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — працівник ТЦК розповів про складнощі роботи
Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україні тривають мобілізаційні заходи, де ключову роль відіграють саме територіальні центри комплектування. Працівник ТЦК пояснив складнощі, з якими стикається під час затримання чоловіків.

Про це повідомив співробітник ТЦК в інтерв'ю для The Telegraph у четвер, 28 листопада.

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Артем, це не справжнє ім'я чоловіка, працює у ТЦК у своєму рідному місті на сході України. Чоловік зазначив, що про це не знають ні рідні, ні друзі.

Працівник ТЦК розповів, що вранці, після короткого інструктажу,  його команда вирішує, куди вони підуть: кафе, ресторани, нічні клуби або будь-які інші місця, де можна знайти людей призовного віку. Одні офіцери йдуть на військові блокпости, інші ж патрулюють вулиці.

"Іноді це схоже на роботу зі щуром, загнаним у кут. Вони продовжують боротися, навіть перебуваючи в машині. Ті, хто чинить опір, завжди погрожують помститися нашим хлопцям або їхнім сім'ям", — сказав Артем, пояснюючи, як він саджає чоловіків, які перебувають у відчаї, у фургони та везе до призовних пунктів.

За його словами, працівники ТЦК мають певну ціль, яку мають досягти протягом дня. Артем додав, що на початку роботи не зупиняв чоловіків, які виглядали "явно слабкими людьми", проте зараз все змінилося.

"Через нестачу кадрів ми ледве вибираємо, кого зупиняти — зараз майже кожен підлягає перевірці", — підкреслив представник ТЦК.

Артем пояснив, що після того, як чоловіків забирають у мікроавтобуси, їх змушують пройти ВЛК, далі відправляють до навчального центру для підготовки та відправки на фронт. За його словами, деякі чоловіки навіть не мають можливості повідомити своїм рідним, де вони знаходяться.

"Раніше ми дозволяли людям йти додому і збирати речі, але останнім часом вони не повертаються добровільно. Вони ховаються і не з'являються. Іноді нам доводиться конфісковувати їхні телефони, залежно від ситуації", — сказав він.

Чоловік працює у ТЦК вже понад півтора року: пішов на цю роботу, тому що йому подобається "бути частиною системи". Він додав, що у перші дні роботи відчував жалість і співчуття до своїх підопічних.

"Я навчився контролювати свої емоції під час роботи, і тепер для мене це просто робота. У мене завжди є аргумент: або вони, або я. Я вважаю, що краще працювати на ТЦК, ніж ховатися від нього", — зауважив Артем.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП. Йому повідомили про підозру.

Раніше ми писали про те, що начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявив, що ставлення українців до працівників ТЦК залишається негативним. Він наголосив, що ці військовослужбовці виконують важливу місію — вони мобілізують громадян.

військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані призовник

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