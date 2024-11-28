Мобилизация в Украине – работник ТЦК рассказал о сложностях работы

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, где ключевую роль играют именно территориальные центры комплектования. Работник ТЦК объяснил сложности, с которыми сталкивается при задержании мужчин.

Об этом сообщил сотрудник ТЦК в интервью The Telegraph в четверг, 28 ноября.

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Детали работы в ТЦК

Артем, это не настоящее имя мужчины, работает в ТЦК в своем родном городе на востоке Украины. Мужчина отметил, что об этом не знают ни родные, ни друзья.

Работник ТЦК рассказал, что утром, после короткого инструктажа, его команда решает, куда они пойдут: кафе, рестораны, ночные клубы или любые другие места, где можно найти людей призывного возраста. Одни офицеры идут на военные блокпосты, другие же патрулируют улицы.

"Иногда это похоже на работу с крысой, загнанной в угол. Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям", — сказал Артем, объясняя, как он сажает мужчин, которые находятся в отчаянии, в фургоны и везет к призывным пунктам.

По его словам, работники ТЦК имеют определенную цель, которую должны достичь в течение дня. Артем добавил, что в начале работы не останавливал мужчин, которые выглядели "явно слабыми людьми", однако сейчас все изменилось.

"Из-за нехватки кадров мы едва выбираем, кого останавливать — сейчас почти каждый подлежит проверке", — подчеркнул представитель ТЦК.

Артем пояснил, что после того, как мужчин забирают в микроавтобусы, их заставляют пройти ВВК, далее отправляют в учебный центр для подготовки и отправки на фронт. По его словам, некоторые мужчины даже не имеют возможности сообщить своим родным, где они находятся.

"Раньше мы позволяли людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны, в зависимости от ситуации", — сказал он.

Мужчина работает в ТЦК уже более полутора лет: пошел на эту работу, потому что ему нравится "быть частью системы". Он добавил, что в первые дни работы испытывал жалость и сочувствие к своим подопечным.

"Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: Либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него", — заметил Артем.

Напомним, недавно в Киеве мужчина бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП. Ему сообщили о подозрении.

Ранее мы писали о том, что начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявил, что отношение украинцев к работникам ТЦК остается негативным. Он подчеркнул, что эти военнослужащие выполняют важную миссию — они мобилизуют граждан.