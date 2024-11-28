У ТЦК вважають, що весь негатив до них пов'язаний з небажанням захищати Україну

Представники ТЦК інформують військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Ставлення українців до працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) залишається негативним. Проте ці працівники виконують важливу місію: вони мобілізують громадян, які ухиляються від військової служби, і таким чином допомагають поповнювати ряди Збройних Сил України.

Про це у своєму Facebook заявив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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На його думку, гостра реакція громадян пов’язана з тим, що вони не хочуть визнавати реальність війни та ухиляються від виконання свого військового обов'язку. Істомін підкреслив, що найкращим виявом подяки ЗСУ є особиста участь у захисті країни.

"Люди багато що кажуть, багато чим виправдовують своє небажання захищати Батьківщину. Але ж усі розуміють, що це лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК", — наголошує Істомін.

Він наголосив, що попри те, що громадяни вимагали призначення на керівні посади в ТЦК досвідчених офіцерів з фронтовим досвідом, зараз, коли ці офіцери виконують свої обов'язки, їхнє ставлення до працівників ТЦК змінилося на негативне.

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