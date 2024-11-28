В ТЦК считают, что весь негатив к ним связан с нежеланием защищать Украину

Представители ТЦК информируют военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Отношение украинцев к работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) остается отрицательным. Однако эти работники выполняют важную миссию: они мобилизуют уклоняющихся от военной службы граждан и таким образом помогают пополнять ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом в своем Facebook заявил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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По его мнению, острая реакция граждан связана с тем, что они не хотят признавать реальность войны и уклоняются от исполнения своей воинской обязанности. Истомин подчеркнул, что лучшим проявлением благодарности ВСУ является непосредственное участие в защите страны.

"Люди многое говорят, многим оправдывают свое нежелание защищать Родину. Но ведь все понимают, что это только оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК", — отмечает Истомин.

Он отметил, что, несмотря на то, что граждане требовали назначения на руководящие должности в ТЦК опытных офицеров с фронтовым опытом, сейчас, когда эти офицеры выполняют свои обязанности, их отношение к работникам ТЦК изменилось на негативное.

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