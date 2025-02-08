Повестка, врученная на работе - законность повестки на работе

Вручение повестки. Фото: vn.20minut.ua

Военнообязанный гражданин может получить повестку не от сотрудника ТЦК, а на своем предприятии. Такая повестка имеет такую же законную силу, как та, что вручена в ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Что делать, когда повестку выдают на работе

Некоторые повестки выдаются не сотрудниками ТЦК, а на предприятиях, где работают военнообязанные граждане.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил, что должен делать работник, которому на рабочем месте выдают повестку.

"Вы должны были расписаться когда получили повестку", — отметил Корнийчук.

Законна ли повестка, врученная на предприятии

Юрист пояснил, что повестка, врученная не ТЦК, а на работе, имеет точно такую же силу.

"Это та же самая повестка. Могут наложить штраф за неявку по повестке", — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Напомним, мы ранее писали о том, что важно знать работникам и бизнесу в процессе вручения повестки на работе.

Также мы сообщали о том, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.