Повестка, врученная на работе - законность повестки на работе

Повестка от ТЦК на работе — имеет ли она законную силу
Военнообязанный гражданин может получить повестку не от сотрудника ТЦК, а на своем предприятии. Такая повестка имеет такую же законную силу, как та, что вручена в ТЦК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Что делать, когда повестку выдают на работе
Некоторые повестки выдаются не сотрудниками ТЦК, а на предприятиях, где работают военнообязанные граждане.
Юрист Евгений Корнийчук объяснил, что должен делать работник, которому на рабочем месте выдают повестку.
"Вы должны были расписаться когда получили повестку", — отметил Корнийчук.
Законна ли повестка, врученная на предприятии
Юрист пояснил, что повестка, врученная не ТЦК, а на работе, имеет точно такую же силу.
"Это та же самая повестка. Могут наложить штраф за неявку по повестке", — подчеркнул Евгений Корнийчук.
Напомним, мы ранее писали о том, что важно знать работникам и бизнесу в процессе вручения повестки на работе.
Также мы сообщали о том, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.
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