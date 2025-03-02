Повестка по почте от ТЦК - какие сроки вручения

Полицейский проверяет документы. Фото: "Протокол"

Повестка, отправленная военнообязанному гражданину "Укрпоштою", считается врученной в течение 7-10 дней после отправки. Если гражданин повестку не получил, к нему могут быть применены санкции, его могут объявить в розыск.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Повестки по почте — сроки вручения

В Украине продолжается процесс оповещения военнообязанных граждан.

Этот процесс, вручение повесток, может быть осуществлен с помощью почтовой службы.

Юрист Владислав Дерий отметил, что повестка, отправленная "Укрпоштою", будет считаться врученной в течение 7-10 дней с момента отправки.

Что будет дальше с гражданином, который не получил повестку на "Укрпошті"

Дерий также объяснил, что происходит дальше, после невручения повестки по почте.

Гражданина, который не получил повестку по почте, могут внести в базу Национальной полиции и объявить в розыск.

"Кроме того, к его месту жительства могут время от времени наведываться правоохранительные органы, но они не имеют права проникать к нему", — подчеркнул юрист.

Ну, и при встрече с группой оповещения на улице - такого гражданина могут задержать работники полиции и доставить в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно вручают боевые повестки.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли законную силу повестка от ТЦК, выданная на работе.