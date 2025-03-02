Повестка по почте от ТЦК - какие сроки вручения

Повестка от ТЦК на почте — сроки вручения
Повестка, отправленная военнообязанному гражданину "Укрпоштою", считается врученной в течение 7-10 дней после отправки. Если гражданин повестку не получил, к нему могут быть применены санкции, его могут объявить в розыск.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Повестки по почте — сроки вручения
В Украине продолжается процесс оповещения военнообязанных граждан.
Этот процесс, вручение повесток, может быть осуществлен с помощью почтовой службы.
Юрист Владислав Дерий отметил, что повестка, отправленная "Укрпоштою", будет считаться врученной в течение 7-10 дней с момента отправки.
Что будет дальше с гражданином, который не получил повестку на "Укрпошті"
Дерий также объяснил, что происходит дальше, после невручения повестки по почте.
Гражданина, который не получил повестку по почте, могут внести в базу Национальной полиции и объявить в розыск.
"Кроме того, к его месту жительства могут время от времени наведываться правоохранительные органы, но они не имеют права проникать к нему", — подчеркнул юрист.
Ну, и при встрече с группой оповещения на улице - такого гражданина могут задержать работники полиции и доставить в ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, как именно вручают боевые повестки.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли законную силу повестка от ТЦК, выданная на работе.
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