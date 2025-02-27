Бойова повістка — як вручають бойову повістку

Бойова повістка — чи надсилає її ТЦК поштою
Мобілізаційне розпорядження (бойову повістку) працівники ТЦК зобов’язані вручити особисто військовозобов’язаному. Поштою такі повістки не надсилають, такий спосіб оповіщення є законним лише щодо повістки для уточнення даних.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.
Як вручають бойову повістку
Бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження, має особливий режим вручення.
Її неможливо вручити заочно чи дистанційно.
"Повістку на відправку (бойову повістку, мобілізаційне розпорядження) можуть вручити тільки в ТЦК, під розпис", — підкреслив адвокат Євген Олександрович.
Які повістки можуть надіслати поштою
Щодо того, наскільки можливим є надсилання бойової повістки поштою, то, як зазначив юрист, через поштові служби надсилаються інші повістки.
"Поштою можуть відправити звичайну повістку для уточнення даних", — пояснив Євген Олександрович.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної повістки від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, яким буде покарання за ігнорування бойової повістки.
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