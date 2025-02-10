Коли видається бойова повістка — мобілізаційне розпорядження відразу після ВЛК

Громадянин із бойовою повісткою. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування має право вручити бойову повістку відразу після того, як військовозобов’язаний громадянин завершить проходження військово-лікарської комісії. Звісно, це можливо за умови успішного проходження ВЛК і відсутності перешкод для повноцінної військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В українському військовому законодавстві є кілька видів повісток для оповіщення військовозобов’язаних громадян.

Останньою з цих повісток у процесі військового обліку є бойова повістка, яку ще називають мобілізаційним розпорядженням.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право територіальний центр комплектування вручати бойову повістку відразу після завершення військовозобов’язаним проходження військово-лікарської комісії.

Чи можуть вручити бойову повістку відразу після ВЛК

Юрист Владислав Дерій зазначив, що такий варіант із врученням мобілізаційного розпорядження є цілком реальним.

"Якщо у вас немає підстав для відстрочки, а за рішенням ВЛК ви є придатним, то вам можуть відразу після проходження медичного огляду вручити повістку на відправлення або мобілізаційне розпорядження", — підкреслив він.

Таким чином, жодних пауз у процесі мобілізації може не бути — громадянин, який успішно пройшов військово-лікарську комісію, тут же отримує розпорядження про відправлення до місця проходження військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть дії ТЦК у відповідь на неявку за бойовою повісткою.