Когда выдается боевая повестка — мобилизационное распоряжение сразу после ВВК

Боевая повестка сразу после ВВК — имеет ли ТЦК такое право
Территориальный центр комплектования имеет право вручить боевую повестку сразу после того, как военнообязанный гражданин завершит прохождение военно-врачебной комиссии. Конечно, это возможно при условии успешного прохождения ВВК и отсутствия препятствий для полноценной военной службы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Боевая повестка для военнообязанных
В украинском военном законодательстве есть несколько видов повесток для оповещения военнообязанных граждан.
Последней из этих повесток в процессе воинского учета является боевая повестка, которую еще называют мобилизационным распоряжением.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право территориальный центр комплектования вручать боевую повестку сразу после завершения военнообязанным прохождения военно-врачебной комиссии.
Могут ли вручить боевую повестку сразу после ВВК
Юрист Владислав Дерий отметил, что такой вариант с вручением мобилизационного распоряжения является вполне реальным.
"Если у вас нет оснований для отсрочки, а по решению ВВК вы являетесь годным, то вам могут сразу после прохождения медицинского осмотра вручить повестку на отправку или мобилизационное распоряжение", — подчеркнул он.
Таким образом, никаких пауз в процессе мобилизации может не быть — гражданин, который успешно прошел военно-врачебную комиссию, тут же получает распоряжение об отправке к месту прохождения военной службы.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут действия ТЦК в ответ на неявку по боевой повестке.
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