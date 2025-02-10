Когда выдается боевая повестка — мобилизационное распоряжение сразу после ВВК

Гражданин с боевой повесткой. Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право вручить боевую повестку сразу после того, как военнообязанный гражданин завершит прохождение военно-врачебной комиссии. Конечно, это возможно при условии успешного прохождения ВВК и отсутствия препятствий для полноценной военной службы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В украинском военном законодательстве есть несколько видов повесток для оповещения военнообязанных граждан.

Последней из этих повесток в процессе воинского учета является боевая повестка, которую еще называют мобилизационным распоряжением.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право территориальный центр комплектования вручать боевую повестку сразу после завершения военнообязанным прохождения военно-врачебной комиссии.

Могут ли вручить боевую повестку сразу после ВВК

Юрист Владислав Дерий отметил, что такой вариант с вручением мобилизационного распоряжения является вполне реальным.

"Если у вас нет оснований для отсрочки, а по решению ВВК вы являетесь годным, то вам могут сразу после прохождения медицинского осмотра вручить повестку на отправку или мобилизационное распоряжение", — подчеркнул он.

Таким образом, никаких пауз в процессе мобилизации может не быть — гражданин, который успешно прошел военно-врачебную комиссию, тут же получает распоряжение об отправке к месту прохождения военной службы.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут действия ТЦК в ответ на неявку по боевой повестке.