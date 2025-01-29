Бойова повістка, її ігнорування — покарання за ігнорування бойової повістки

Громадянин з бойовою повісткою. Фото: УНІАН

Бойова повістка чи мобілізаційне розпорядження — це документ, який визначає дату відправлення громадянина в ЗСУ. Тому за неявку за бойовою повісткою передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли вручається мобілізаційне розпорядження

Після проходження військово-лікарської комісії, яка підтверджує можливість військовозобов’язаного проходити службу у Збройних силах України, громадянину вручається мобілізаційне розпорядження.

Цей документ також називаються бойовою повісткою.

Фактично це останній документ для військовозобов’язаного, бо бойова повістка визначає дату відправлення громадянина до навчального центру ЗСУ — де він з військовозобов’язаного перетворюється на військовослужбовця.

Відповідальність за неявку за бойовою повісткою

Оскільки мобілізаційне розпорядження стосується відправлення громадян до армії, то і відповідальність за ігнорування цього документу є особливою.

"За неявку саме за бойовою повісткою передбачена кримінальна відповідальність, а не адміністративна", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.

Також ми повідомляли про те, чи можливим є працевлаштування в школу після отримання бойової повістки.