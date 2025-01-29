Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Неявка за бойовою повісткою — якими будуть дії ТЦК arrow

Неявка за бойовою повісткою — якими будуть дії ТЦК

29 січня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бойова повістка, її ігнорування — покарання за ігнорування бойової повістки
Громадянин з бойовою повісткою. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бойова повістка чи мобілізаційне розпорядження — це документ, який визначає дату відправлення громадянина в ЗСУ. Тому за неявку за бойовою повісткою передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Коли вручається мобілізаційне розпорядження

Після проходження військово-лікарської комісії, яка підтверджує можливість військовозобов’язаного проходити службу у Збройних силах України, громадянину вручається мобілізаційне розпорядження.

Цей документ також називаються бойовою повісткою.

Фактично це останній документ для військовозобов’язаного, бо бойова повістка визначає дату відправлення громадянина до навчального центру ЗСУ — де він з військовозобов’язаного перетворюється на військовослужбовця.

Відповідальність за неявку за бойовою повісткою

Оскільки мобілізаційне розпорядження стосується відправлення громадян до армії, то і відповідальність за ігнорування цього документу є особливою.

"За неявку саме за бойовою повісткою передбачена кримінальна відповідальність, а не адміністративна", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим бойова повістка відрізняється від звичайної.

Також ми повідомляли про те, чи можливим є працевлаштування в школу після отримання бойової повістки.

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

06:30 Ціни на ячмінь наприкінці січня — вартість зерна в Україні

06:30 Неявка за бойовою повісткою — якими будуть дії ТЦК

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

06:15 РФ атакувала Київ — уламки БпЛА впали біля станції метро

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:10 Пенсія за інвалідністю третьої групи — суми у 2025 році

06:02 Телефони для пенсіонерів — 5 найкращих моделей у 2025 році

06:01 Арешт рахунків — чому клієнти скаржаться на Ощадбанк

05:50 Рубіо і Каллас обговорили санкції проти РФ і посилення оборони ЄС

Термінова новина

05:47 У Києві пролунав вибух

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

06:30 Ціни на ячмінь наприкінці січня — вартість зерна в Україні

06:30 Неявка за бойовою повісткою — якими будуть дії ТЦК

06:15 РФ атакувала Київ — уламки БпЛА впали біля станції метро

06:10 Пенсія за інвалідністю третьої групи — суми у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:02 Телефони для пенсіонерів — 5 найкращих моделей у 2025 році

06:01 Арешт рахунків — чому клієнти скаржаться на Ощадбанк

05:50 Рубіо і Каллас обговорили санкції проти РФ і посилення оборони ЄС

Термінова новина

05:47 У Києві пролунав вибух

05:32 У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати