Бойова повістка і працевлаштування — чи можливо піти на роботу в школу після повістки

Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон
Якщо громадянин отримав бойову повістку, але за станом здоров’я мобілізованого вона була скасована, він залишається в статусі "військовозобов’язаний". Тому така особа має право працевлаштуватися, зокрема, в школу — і отримати відстрочку від мобілізації.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
На роботу в школу після бойової повістки
До юристів звернувся з питанням громадянин, який отримав бойову повістку, але за станом здоров’я її скасували, а ВЛК після лікування ще не проходив.
"Чи можу я піти працювати вчителем в школу, чи мене вже не приймуть через повістку?" — поцікавився громадянин.
Юристи пояснили, що його законні права у цій ситуації не є обмеженими.
Чому працевлаштування в такій ситуації є можливим
"Отримання Вами повістки та її скасування жодним чином не обмежує ваше право на працевлаштування. Все буде залежати від ваших кваліфікаційних здібностей та рішення вашого потенційну роботодавця", — запевнив юрист Сергій Богун.
Адвокат Юрій Айвазян детально пояснив, чому працевлаштування у такій ситуації є можливим.
"Якщо мобілізаційне розпорядження було скасоване та Вас не направили до військової частини, то станом на сьогодні Ваш статус "військовозобов'язаний". Отже, Ви маєте право працевлаштуватись до закладу освіти й оформити відстрочку", — зазначив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку.
Додамо, ми повідомляли, що чекає на громадянина у ситуації, коли він відмовляється від повістки.
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