Бойова повістка і працевлаштування — чи можливо піти на роботу в школу після повістки

Військовозобов’язаний громадянин з повісткою. Фото: Новини.PRO

Якщо громадянин отримав бойову повістку, але за станом здоров’я мобілізованого вона була скасована, він залишається в статусі "військовозобов’язаний". Тому така особа має право працевлаштуватися, зокрема, в школу — і отримати відстрочку від мобілізації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся з питанням громадянин, який отримав бойову повістку, але за станом здоров’я її скасували, а ВЛК після лікування ще не проходив.

"Чи можу я піти працювати вчителем в школу, чи мене вже не приймуть через повістку?" — поцікавився громадянин.

Юристи пояснили, що його законні права у цій ситуації не є обмеженими.

Чому працевлаштування в такій ситуації є можливим

"Отримання Вами повістки та її скасування жодним чином не обмежує ваше право на працевлаштування. Все буде залежати від ваших кваліфікаційних здібностей та рішення вашого потенційну роботодавця", — запевнив юрист Сергій Богун.

Адвокат Юрій Айвазян детально пояснив, чому працевлаштування у такій ситуації є можливим.

"Якщо мобілізаційне розпорядження було скасоване та Вас не направили до військової частини, то станом на сьогодні Ваш статус "військовозобов'язаний". Отже, Ви маєте право працевлаштуватись до закладу освіти й оформити відстрочку", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли, що чекає на громадянина у ситуації, коли він відмовляється від повістки.