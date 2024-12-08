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Трудоустройство после боевой повестки — разрешает ли закон

8 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Боевая повестка и трудоустройство — возможно ли пойти на работу в школу после повестки
Военнообязанный гражданин с повесткой. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если гражданин получил боевую повестку, но по состоянию здоровья мобилизованного она была упразднена, он остается в статусе "военнообязанный". Поэтому такое лицо имеет право трудоустроиться, в частности, в школу и получить отсрочку от мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился с вопросом гражданин, получивший боевую повестку, но по состоянию здоровья ее упразднили, а ВВК после лечения еще не проходил.

"Могу ли я пойти работать учителем в школу, или меня уже не примут из-за повестки?" — поинтересовался гражданин.

Юристы объяснили, что его законные права в этой ситуации не ограничены.

Почему трудоустройство в такой ситуации возможно

"Получение Вами повестки и ее отмена никак не ограничивает ваше право на трудоустройство. Все будет зависеть от ваших квалификационных способностей и решения вашего потенциального работодателя", — заверил юрист Сергей Богун.

Адвокат Юрий Айвазян подробно объяснил, почему трудоустройство в такой ситуации возможно.

"Если мобилизационное распоряжение было отменено и Вас не направили в воинскую часть, то по состоянию на сегодняшний день Ваш статус "военнообязанный". Следовательно, Вы имеете право трудоустроиться в учебное заведение и оформить отсрочку", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как поступать в случае вручения повестки, если есть право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали, что ждет гражданина в ситуации, когда он отказывается от повестки.

работа мобилизация повестки военнообязанные боевая повестка

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