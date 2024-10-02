Повістка від ТЦК - які наслідки після відмови

Вручення повістки групою оповіщення ТЦК. Фото: "Цензор.нет"

Після того, як громадянин відмовиться отримувати повістку, співробітники ТЦК із групи оповіщення мають скласти відповідний акт. Після підпису двома членами групи цей акт зачитується громадянину.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Частина військовозобов’язаних громадян в процесі загальної мобілізації отримає повістки — чи поштою, чи в результаті особистого вручення співробітниками ТЦК.

Дмитро Лубінець пояснив, які дії мають виконати працівники ТЦК, якщо громадянин відмовиться отримувати повістку.

Що відбудеться далі, після відмови громадянина від повістки

По-перше, працівник ТЦК чи уповноважений представник іншої організації має скласти офіційний акт про відмову отримувати повістку.

Далі документ підписують щонайменше два члени групи оповіщення ТЦК.

Цей акт, після підпису, зачитують військовозобов’язаному громадянину, який і відмовився отримувати повістку.

А далі громадянина можуть затримати поліцейські, які працюють разом із представниками ТЦК, і доправити до найближчого територіального центру комплектування.

Нагадаємо, раніше ми писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Додамо, що ми повідомляли про те, хто із громадян має законне право відмовитися від повістки.