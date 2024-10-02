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Отказ от повестки — что ждет гражданина дальше

2 октября 2024 17:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка от ТЦК – какие последствия после отказа
Вручение повестки группой оповещения ТЦК. Фото: "Цензор.нет"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После того, как гражданин откажется получать повестку, сотрудники ТЦК из группы оповещения должны составить соответствующий акт. После подписи двумя членами группы этот акт зачитывается гражданину.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Часть военнообязанных граждан в процессе всеобщей мобилизации получит повестки — или по почте, или в результате личного вручения сотрудниками ТЦК.

Дмитрий Лубинец объяснил, какие действия должны выполнить работники ТЦК, если гражданин откажется получать повестку.

Что произойдет дальше, после отказа гражданина от повестки

Во-первых, работник ТЦК или уполномоченный представитель другой организации должен составить официальный акт об отказе получать повестку.

Далее документ подписывают не менее двух членов группы оповещения ТЦК.

Этот акт, после подписи, зачитывается военнообязанным гражданином, который и отказался получать повестку.

А дальше гражданина могут задержать полицейские, работающие вместе с представителями ТЦК, и доставить в ближайший территориальный центр комплектования.

Напомним, ранее мы писали о трех законных причинах для отказа от повестки ТЦК.

Добавим, что мы сообщали, кто из граждан имеет законное право отказаться от повестки.

полиция мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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