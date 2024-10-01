Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає arrow

Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

1 жовтня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - коли ТЦК можуть повторно вручити повістку
Процес вручення повістки працівником ТЦК. Фото: volyn24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина громадян може отримати повторні повістки від територіального центру комплектування. Такі повістки надсилатимуть тим, хто проігнорував першу повістку, для уточнення військово-облікових даних та для проходження повторної військово-лікарської комісії.

Про це йдеться у матеріалі "Еспресо".

Читайте також:

Повторні повістки для порушників військового обліку

Деякі військовозобов’язані громадяни можуть отримати повторну повістку через деякий час після першої.

Це може статися тоді, коли громадянин не з’явився до територіального центру комплектування після першої повістки.

Хто ще може отримати повторні повістки

"До того ж, відповідно до законів України, усі військовозобов’язані протягом семи днів після зміни будь-яких облікових даних мають повідомляти ТЦК", — підкреслили у матеріал.

Тож повторна повістка може надійти військовозобов’язаному громадянину не тільки після ігнорування першої повістки чи для повторного проходження військово-лікарської комісії, а і для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба з’являтися на повторну військово-лікарську комісію без повторної повістки.

Також ми пояснювали, хто має з’явитися до ТЦК взагалі без повістки.

мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024

23:59 Легенді футболу заборонили відвідувати матчі рідної збірної

23:53 "Купив" інвалідність батьку, щоб не служити — як львівський суд покарав чоловіка

23:45 Міністр фінансів окреслив ключові проблеми економічного бронювання

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

23:40 Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024

23:59 Легенді футболу заборонили відвідувати матчі рідної збірної

23:53 "Купив" інвалідність батьку, щоб не служити — як львівський суд покарав чоловіка

23:45 Міністр фінансів окреслив ключові проблеми економічного бронювання

23:40 Ексочільник полку "Азов" пояснив, чому недоречно порівнювати війни в Україні та Ізраїлі

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК