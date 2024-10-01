Мобілізація в Україні - коли ТЦК можуть повторно вручити повістку

Процес вручення повістки працівником ТЦК. Фото: volyn24

Частина громадян може отримати повторні повістки від територіального центру комплектування. Такі повістки надсилатимуть тим, хто проігнорував першу повістку, для уточнення військово-облікових даних та для проходження повторної військово-лікарської комісії.

Про це йдеться у матеріалі "Еспресо".

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Деякі військовозобов’язані громадяни можуть отримати повторну повістку через деякий час після першої.

Це може статися тоді, коли громадянин не з’явився до територіального центру комплектування після першої повістки.

Хто ще може отримати повторні повістки

"До того ж, відповідно до законів України, усі військовозобов’язані протягом семи днів після зміни будь-яких облікових даних мають повідомляти ТЦК", — підкреслили у матеріал.

Тож повторна повістка може надійти військовозобов’язаному громадянину не тільки після ігнорування першої повістки чи для повторного проходження військово-лікарської комісії, а і для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба з’являтися на повторну військово-лікарську комісію без повторної повістки.

Також ми пояснювали, хто має з’явитися до ТЦК взагалі без повістки.