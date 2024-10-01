Мобилизация в Украине – когда ТЦК могут повторно вручить повестку

Процесс вручения повестки работником ТЦК Фото: volyn24

Часть граждан может получить повестки от территориального центра комплектования. Такие повестки будут направлены тем, кто проигнорировал первую повестку, для уточнения военно-учетных данных и для прохождения повторной военно-врачебной комиссии.

Об этом говорится в материале "Еспресо".

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Некоторые военнообязанные граждане могут получить повторную повестку через некоторое время после первой.

Это может произойти, когда гражданин не явился в территориальный центр комплектования после первой повестки.

Кто еще может получить повторные повестки

"К тому же, согласно законам Украины, все военнообязанные в течение семи дней после смены любых учетных данных должны сообщать ТЦК", — подчеркнули в материал.

Повторная повестка может поступить военнообязанному гражданину не только после игнорирования первой повестки или для повторного прохождения военно-врачебной комиссии, но и для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли являться на повторную военно-врачебную комиссию без повторной повестки.

Также мы объясняли, кто должен явиться в ТЦК без повестки.