Боевая повестка, ее игнорирование — наказание за игнорирование боевой повестки

Гражданин с боевой повесткой. Фото: УНИАН

Боевая повестка или мобилизационное распоряжение — это документ, который определяет дату отправки гражданина в ВСУ. Поэтому за неявку по боевой повестке предусмотрена не административная, а уголовная ответственность.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда вручается мобилизационное распоряжение

После прохождения военно-врачебной комиссии, которая подтверждает возможность военнообязанного проходить службу в Вооруженных силах Украины, гражданину вручается мобилизационное распоряжение.

Этот документ также называют боевой повесткой.

Фактически это последний документ для военнообязанного, потому что боевая повестка определяет дату отправки гражданина в учебный центр ВСУ — где он из военнообязанного превращается в военнослужащего.

Ответственность за неявку по боевой повестке

Поскольку мобилизационное распоряжение касается отправки граждан в армию, то и ответственность за игнорирование этого документа является особой.

"За неявку именно по боевой повестке предусмотрена уголовная ответственность, а не административная", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.

Также мы сообщали о том, возможно ли трудоустройство в школу после получения боевой повестки.