Боевая повестка, ее игнорирование — наказание за игнорирование боевой повестки

Неявка по боевой повестке — какими будут действия ТЦК
Боевая повестка или мобилизационное распоряжение — это документ, который определяет дату отправки гражданина в ВСУ. Поэтому за неявку по боевой повестке предусмотрена не административная, а уголовная ответственность.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда вручается мобилизационное распоряжение
После прохождения военно-врачебной комиссии, которая подтверждает возможность военнообязанного проходить службу в Вооруженных силах Украины, гражданину вручается мобилизационное распоряжение.
Этот документ также называют боевой повесткой.
Фактически это последний документ для военнообязанного, потому что боевая повестка определяет дату отправки гражданина в учебный центр ВСУ — где он из военнообязанного превращается в военнослужащего.
Ответственность за неявку по боевой повестке
Поскольку мобилизационное распоряжение касается отправки граждан в армию, то и ответственность за игнорирование этого документа является особой.
"За неявку именно по боевой повестке предусмотрена уголовная ответственность, а не административная", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, чем боевая повестка отличается от обычной.
Также мы сообщали о том, возможно ли трудоустройство в школу после получения боевой повестки.
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