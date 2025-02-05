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Які дані надає ТЦК призовник під час вступу на облік

5 лютого 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дані для ТЦК - які дані призовник має надати під час вступу на облік
Призовник в ТЦК. Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час вступу на військовий облік громадянин України зобов’язаний надавати ТЦК лише свої персональні дані. Усі інші дані територіальний центр комплектування отримує через державні реєстри.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік громадянина України починається з року досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку.

У цей період громадянин має з’явитися до ТЦК і стати на військовий облік, отримавши приписне посвідчення і статус призовника.

Громадянка, яка звернулася до юристів, поцікавилася, які дані має надавати її син-призовник у ТЦК.

"Син повинен надати в ТЦК лише свої персональні дані", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Де усі інші дані громадянина може взяти ТЦК

Щодо усіх інших даних, то тут, підкреслив юрист, територіальні центри комплектування повинні все робити самостійно.

"Решту інформації ТЦК може при необхідності отримати самостійно, оскільки має доступ до усіх реєстрів та баз даних, в тому числі, до Реєстру актів соціального стану", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Також ми повідомляли про те, коли призовник має оформлювати відстрочку від мобілізації.

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