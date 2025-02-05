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Какие данные предоставляет ТЦК призывник при поступлении на учет

5 февраля 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Данные для ТЦК - какие данные призывник должен предоставить при поступлении на учет
Призывник в ТЦК. Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

При поступлении на воинский учет гражданин Украины обязан предоставлять ТЦК только свои персональные данные. Все остальные данные территориальный центр комплектования получает через государственные реестры.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военный учет гражданина Украины начинается с года достижения гражданином мужского пола 17-летнего возраста.

В этот период гражданин должен явиться в ТЦК и стать на воинский учет, получив приписное удостоверение и статус призывника.

Гражданка, которая обратилась к юристам, поинтересовалась, какие данные должен предоставлять ее сын-призывник в ТЦК.

"Сын должен предоставить в ТЦК только свои персональные данные", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Где все остальные данные гражданина может взять ТЦК

Что касается всех остальных данных, то здесь, подчеркнул юрист, территориальные центры комплектования должны все делать самостоятельно.

"Остальную информацию ТЦК может при необходимости получить самостоятельно, поскольку имеет доступ ко всем реестрам и базам данных, в том числе, в Реестр актов социального состояния", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.

Также мы сообщали о том, когда призывник должен оформлять отсрочку от мобилизации.

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