Неявка за повісткою - покарання за ігнорування бойової повістки

Громадянин отримує повістку в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Бойова повістка, вона ж — мобілізаційне розпорядження, вручається військовозобов’язаному громадянину після успішного проходження військово-лікарської комісії. Ігнорування бойової повістки є кримінальним злочином.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли вручається бойова повістка

Військовий облік в Україні передбачає використання кілька видів повісток, які вручають чи розсилають поштою представники територіальних центрів комплектування.

Однією із ключових повісток є так звана бойова, тобто мобілізаційне розпорядження.

Бойова повістка вручається щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби уже після проходження військово-лікарської комісії.

Ігнорування бойової повістки — адміністративне чи кримінальне покарання

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, відповідаючи на питання громадянина, що ігнорування бойової повістки — це уже не просто адміністративне правопорушення.

"Вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за неявку без поважної причини за мобілізаційним розпорядженням", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дозволяє закон працевлаштування у школу після бойової повістки.