Неявка по повестке - наказание за игнорирование боевой повестки

Гражданин получает повестку в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Боевая повестка, она же — мобилизационное распоряжение, вручается военнообязанному гражданину после успешного прохождения военно-врачебной комиссии. Игнорирование боевой повестки является уголовным преступлением.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда вручается боевая повестка

Воинский учет в Украине предусматривает использование нескольких видов повесток, которые вручают или рассылают по почте представители территориальных центров комплектования.

Одной из ключевых повесток является так называемая боевая, то есть мобилизационное распоряжение.

Боевая повестка вручается относительно призыва на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы уже после прохождения военно-врачебной комиссии.

Игнорирование боевой повестки — административное или уголовное наказание

Адвокат Юрий Айвазян отметил, отвечая на вопрос гражданина, что игнорирование боевой повестки — это уже не просто административное правонарушение.

"Вас могут привлечь к уголовной ответственности за неявку без уважительной причины по мобилизационному распоряжению", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Далее, мы сообщали о том, разрешает ли закон трудоустройство в школу после боевой повестки.