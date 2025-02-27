Боевая повестка — как вручают боевую повестку

Гражданин с боевой повесткой. Фото: УНІАН

Мобилизационное распоряжение (боевую повестку) работники ТЦК обязаны вручить лично военнообязанному. По почте такие повестки не присылают, такой способ оповещения является законным только по повестке для уточнения данных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Как вручают боевую повестку

Боевая повестка, она же мобилизационное распоряжение, имеет особый режим вручения.

Ее невозможно вручить заочно или дистанционно.

"Повестку на отправку (боевую повестку, мобилизационное распоряжение) могут вручить только в ТЦК, под роспись", — подчеркнул адвокат Евгений Александрович.

Какие повестки могут прислать по почте

Относительно того, насколько возможна отправка боевой повестки по почте, то, как отметил юрист, через почтовые службы направляются другие повестки.

"По почте могут отправить обычную повестку для уточнения данных", — пояснил Евгений Александрович.

Напомним, мы ранее писали о том, чем боевая повестка отличается от обычной повестки от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, каким будет наказание за игнорирование боевой повестки.